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Синоптики предупреждают о непогоде: на Тюмень снова обрушатся град и гроза
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Синоптики предупреждают о непогоде: на Тюмень снова обрушатся град и гроза 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Гроза, по прогнозам специалистов, придет в ближайшие часы
В эту среду, 11 июля, синоптики вновь обещают в Тюменской области сильную грозу.
— На юге области в эти сутки будет 27-градусная жара, дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, — сообщают в Гидрометцентре.
Непогода в городе была и вчера. Во время грозы в Рощино не смог приземлиться самолет, его отправили на посадку в Екатеринбург. А в Перевалово и Зубарево из-за удара молнии загорелись дома. Непросто пришлось и жителям Тюменского района, где без света остались сотни домов.
Публикуем 15 лучших фото вчерашней грозы.
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