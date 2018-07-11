Синоптики предупреждают о непогоде: на Тюмень снова обрушатся град и гроза

Гроза, по прогнозам специалистов, придет в ближайшие часы

В эту среду, 11 июля, синоптики вновь обещают в Тюменской области сильную грозу.

— На юге области в эти сутки будет 27-градусная жара, дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, — сообщают в Гидрометцентре.

Непогода в городе была и вчера. Во время грозы в Рощино не смог приземлиться самолет, его отправили на посадку в Екатеринбург . А в Перевалово и Зубарево из-за удара молнии загорелись дома. Непросто пришлось и жителям Тюменского района, где без света остались сотни домов.

Публикуем 15 лучших фото вчерашней грозы.