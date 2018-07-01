В Ростове в легковушке взорвался баллон с монтажной пеной 

Весь салон автомобиля был в монтажной пене
Ростовчанина ждал неприятный сюрприз утром, 1 июля. Мужчина обнаружил, что салон его автомобиля весь забрызган монтажной пеной. Владелец авто забыл на переднем сиденье баллон, который под воздействием прямых солнечных лучей взорвался.
— Видно из-за жары баллон лопнул. Вчера на улице температура воздуха достигала отметки +37, -написал хозяин машины в Сети. — Весь салон покрыт теперь герметиком. Вот, что значит жарко в Ростове.
Баллон взорвался под воздействием прямых солнечных лучей
В момент инцидента в автомобиле никого не было. Пользователи в Сети порекомендовали ростовчанину хранить такие предметы в прохладном месте и уж точно не автомобиле.