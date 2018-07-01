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В Ростове в легковушке взорвался баллон с монтажной пеной
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В Ростове в легковушке взорвался баллон с монтажной пеной 

161.ru 1 июля 2018
Фото: 161.ru
Весь салон автомобиля был в монтажной пене
Ростовчанина ждал неприятный сюрприз утром, 1 июля. Мужчина обнаружил, что салон его автомобиля весь забрызган монтажной пеной. Владелец авто забыл на переднем сиденье баллон, который под воздействием прямых солнечных лучей взорвался.
— Видно из-за жары баллон лопнул. Вчера на улице температура воздуха достигала отметки +37, -написал хозяин машины в Сети. — Весь салон покрыт теперь герметиком. Вот, что значит жарко в Ростове.
Баллон взорвался под воздействием прямых солнечных лучей
В момент инцидента в автомобиле никого не было. Пользователи в Сети порекомендовали ростовчанину хранить такие предметы в прохладном месте и уж точно не автомобиле.
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