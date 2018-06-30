Власти Японии призвали 26 тысяч человек эвакуироваться из-за тайфуна

Власти Японии рекомендовали 26 тысячам местных жителей эвакуироваться с юга страны в связи с приближением тайфуна «Прапирун», сообщает «Инфореактор».

По имеющимся сведениям, 26 тысяч жителей префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю получили рекомендации об эвакуации с территории региона. Сообщается, что в ближайшее время на остров обрушится мощный тайфун, который в настоящий момент движется из Тихого океана на север.

По данным японских властей, тайфун достигнет территории префектуры уже в воскресенье и будет бушевать над Кюсю вплоть до вторника, 3 июля. Сейчас скорость ветра в центре урагана достигает 25 метров в секунду, а при порывах увеличивается до 35 метров в секунду.