Московские парки закроют из-за непогоды

Территория ВДНХ и парка «Останкино» закрывается 30 июня из-за неблагоприятного прогноза погоды.
«30 июня с 15:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк «Останкино». Все запланированные мероприятия отменены», — говорится в сообщении на сайте ВДНХ.
Подобное сообщение размещено на сайте парка «Зарядье».
«30 июня из-за погодных условий ВХОД на территорию парка «Зарядье» закрыт. В Москве обещают сильные порывы ветра», — отмечается на сайте парка.