Московские парки закроют из-за непогоды

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Фан-зона ЧМ-2018 по футболу в Москве 30 июня будет закрыта из-за непогоды

В Нижнем Новгороде объяснили закрытие моста перед матчем между Швецией и Южной Кореей на ЧМ-2018 по футболу