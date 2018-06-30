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Москвичей ждет адская жара с градом
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Москвичам пообещали град в 30-градусную жару 

Мослента 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Дождь, гроза и град ожидаются в Москве днем 30 июня. Температура воздуха при этом поднимется до 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. В столице объявлены штормовое предупреждение и «желтый» уровень опасности. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выхода южного циклона.
Режим работы некоторых городских парков, а также фан-зоны чемпионата мира по футболу и зоопарка будет изменен.
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