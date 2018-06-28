В Челябинской области ожидаются шквалистый ветер, грозы и град

ТАСС: последние новости

МЧС предупредило о сорокоградусной жаре в некоторых регионах Юга России и Кавказа

В Московском регионе во вторник ожидается до 27 градусов тепла

Матч между мексиканцами и шведами пройдет в Екатеринбурге при тридцатиградусной жаре