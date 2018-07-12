Жара не отступает: в четверг в Крыму до +35

России. СИМФЕРОПОЛЬ , 12 июл — РИА Новости Крым . В четверг в Крыму сохранится жаркая погода, днем столбики термометров покажут до +35 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщают в республиканском главке МЧС В Симферополе ожидается переменная облачность и северо-западный ветер до 13 м/с. Ночью температура воздуха составит +18…+20, днем — +30…+35 градусов. Севастополе синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…+22, днем — 30-32 градуса жары. В чрезвычайном ведомстве напоминают, что на полуострове сохраняется высокая пожароопасность в восточных регионах.