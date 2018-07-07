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Море зовет: в субботу в Крыму до +32
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Море зовет: в субботу в Крыму до +32 

РИА Новости Крым 7 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму прогнозируется сухая и жаркая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха составит: ночью — +14…+19 градусов, на побережье — +20…+23; днем — +27…+32, в горах — +20…+25", — рассказали синоптики.
В Симферополе в субботу переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров ночью покажут +16…+18 градусов, днем — +29…+31.
В Севастополе будет малооблачно. Воздух ночью будет прогрет до +18…+20 градусов, днем — до +26…+28.
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