Море зовет: в субботу в Крыму до +32

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 июл — РИА Новости Крым . В субботу в Крыму прогнозируется сухая и жаркая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. "Температура воздуха составит: ночью — +14…+19 градусов, на побережье — +20…+23; днем — +27…+32, в горах — +20…+25", — рассказали синоптики. В Симферополе в субботу переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров ночью покажут +16…+18 градусов, днем — +29…+31. Севастополе будет малооблачно. Воздух ночью будет прогрет до +18…+20 градусов, днем — до +26…+28.