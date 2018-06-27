Зафиксирована рекордно низкая температура на Земле

Специалисты зарегистрировали рекордно низкую температуру на востоке Антарктиды. Всего в период полярных зим 2004-2016 годов столбики термометров опускались ниже 98 градусов по Цельсию около сотни раз. О результатах метеонаблюдений рассказывает журнал Geophysical Research Letters.

Гляциологи (изучают природные льды) отмечают, что холоднее всего в Антарктиде в небольших низинах, когда стоит сухая и безоблачная погода.

Рекордно холодной была ночь 23 июля 2004 года, тогда приборы показали –98,6 градуса по Цельсию. Специалисты считают, что более низкая температура в нынешних климатических обстоятельствах просто невозможна.

Эксперты бьют тревогу. По их мнению, изменения в атмосфере Земли могут сделать полярные ночи еще холоднее.

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