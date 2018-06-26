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В Китае более 120 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за дождей
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В Китае более 120 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за дождей 

РИА Новости 23 минуты назад
ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости. Более 124 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, около 1,9 тысячи жителей эвакуированы, сообщает газета China Daily со ссылкой на местные власти.
Сильные дожди, которые обрушились на регион на прошлой неделе, привели к наводнениям и оползням. В воскресенье в уезде Линъюань шесть человек оказались погребены в собственном доме из-за схода оползня.
Как отмечает издание, по состоянию на понедельник, в 24 уездах зафиксированы наводнения, в зоне бедствия оказались свыше 124 тысяч человек, из них 1871 человек эвакуированы.
Прямой экономический ущерб оценивается в 90 миллионов юаней (около 13,77 миллиона долларов).
В минувшее воскресенье государственное метеорологическое управление Китая объявило «желтый» уровень тревоги из-за угрозы проливных дождей на большей части территории страны, в том числе в провинциях Шаньдун, Хэнань, Шаньси, Сычуань, Гуандун и Хэйлунцзян.
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