В Китае более 120 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за дождей

ПЕКИН, 26 июн — РИА Новости . Более 124 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая , около 1,9 тысячи жителей эвакуированы, сообщает газета China Daily со ссылкой на местные власти.

Сильные дожди, которые обрушились на регион на прошлой неделе, привели к наводнениям и оползням. В воскресенье в уезде Линъюань шесть человек оказались погребены в собственном доме из-за схода оползня.

Как отмечает издание, по состоянию на понедельник, в 24 уездах зафиксированы наводнения, в зоне бедствия оказались свыше 124 тысяч человек, из них 1871 человек эвакуированы.

Прямой экономический ущерб оценивается в 90 миллионов юаней (около 13,77 миллиона долларов).

В минувшее воскресенье государственное метеорологическое управление Китая объявило «желтый» уровень тревоги из-за угрозы проливных дождей на большей части территории страны, в том числе в провинциях Шаньдун, Хэнань, Шаньси, Сычуань, Гуандун и Хэйлунцзян.