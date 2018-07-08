Более 30 рейсов отменено и задержано в столице

Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы в субботу

"Домодедово" и В московских аэропортах "Шереметьево" "Внуково" днем в субботу отменили и задержали свыше 30 рейсов, следует из данных сервиса " Яндекс . Расписания".

Так, во "Внукове" три рейса задержали. В "Домодедове" задержаны 11 рейсов, еще семь отменены. В "Шереметьеве" задержали 11 рейсов. В подмосковном аэропорту "Жуковский" задержан один рейс, отмененных нет. В субботу в Москве Подмосковье ожидается неустойчивая погода и кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов.

Ветер будет дуть западный. Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается редко.. 30 рейсов отменили и перенесли в аэропортах Москвы в ночь на 7 июля. Отмены рейсов есть в Домодедове и Внукове. Согласно информации сервиса "Яндекс. Расписания", в ночь на 7 июля в аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов.

В Домодедове задержали восемь рейсов и 12 еще отменили, в Шереметьеве задержали три рейса, во Внукове — четыре рейса и еще три отменили.. В аэропортах Москвы задержано и отменено 30 рейсов. В столичных аэропортах задержано и отменено 30 рейсов, сообщает сервис "Яндекс. Так, в Домодедово восемь рейсов задержано и 12 отменено.

В Шереметьево задержали три рейса. В свою очередь во Внуково задержано четыре рейса и три отменено.. Сильные дожди ожидаются в Москве вечером в субботу. Ливень ожидается в Москве в вечернее время в субботу, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В столице ожидается наиболее интенсивный ливень в вечернее время. Выпадет 7-10 миллиметров (осадков — ред.)", — сказал Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье в Москве прогнозируются ливни и грозы. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Желтый" уровень опасности продлили в Московском регионе на субботу из-за сильного ветра. В Подмосковье и Москве объявили "желтый" уровень опасности погоды на субботу и 8 июля из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.