Что делать, если на машину упало дерево?

Погода продолжает испытывать Алтайский край на прочность. В последние несколько недель в регионе действует штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Последствия стихии не заставили себя ждать. Под удар попали несколько населенных пунктов в Алтайском крае, в том числе Барнаул . Сотни деревьев повалены сильным ветром, разрушены хозпостройки и кровля домов.

О том, что делать, если на ваш автомобиль упало дерево, можно ли получить компенсацию за причиненный стихией ущерб, АиФ-Алтай спросил у юриста Сергея Веселых.

По словам эксперта, если на ваш автомобиль упало дерево или, к примеру, металлическая конструкция, не стоит даже пытаться самому ликвидировать последствия стихии, убирать завалы веток и чинить авто. Лучше зафиксируйте повреждения и отправляйтесь на поиски свидетелей ЧП или видеокамер. Кроме того, обязательно пригласите сотрудников полиции, чтобы зафиксировать факт ЧП. Если ваша страховка требует присутствия представителя страховой компании, позовите и его. Вам также предстоит наведаться за справкой в Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно ст. 18 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», с таким пакетом документов вы имеется право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу. Заявление о включении в список на оказание единовременной материальной помощи вам необходимо подать в администрацию иуниципалитета.

Что делать, если страховка не распространяется на стихийные бедствия?

В данном случае можно попробовать потребовать компенсацию от УК или города. Узнайте, быть может упавшее на машину (или дом) дерево было аварийное и подлежало спилу. Если предписание есть, то вы можете смело подавать иск в суд.

Если ТС не было застраховано от падения на него рекламного щита, компенсацию можно потребовать от владельца конструкции. Только вам еще предстоит доказать, что щит был установлен с нарушениями.

А, например, за строительные леса, которые повредили ваш автомобиль во время шквалистого ветра, будет отвечать подрядная организация.

Если дерево упало на дом во время грозы, порядок действий тот же: не убирать, зафиксировать повреждения. А после постараться ответить на вопрос «Чье это дерево?». Если дерево находится на вашем участке, то остается только надеяться на компенсацию, утвержденную правительством.