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МЧС предупреждает москвичей об ожидающихся грозе, граде и сильном ветре
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МЧС предупреждает москвичей об ожидающихся грозе, граде и сильном ветре 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спасатели предупреждает о грозе с дождем и градом, а также шквалистом ветре в Москве в субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Москве.
Ранее Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 30.06 до конца суток 01.07… в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что спасатели рекомендуют жителям и гостям региона при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.
Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Надо также держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.
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