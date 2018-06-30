МЧС предупреждает москвичей об ожидающихся грозе, граде и сильном ветре

Ранее Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет , с 30.06 до конца суток 01.07… в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что спасатели рекомендуют жителям и гостям региона при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Надо также держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.