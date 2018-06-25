Москву накроет аномальная жара

«После ночного прохождения холодного фронта и небольших освежающих дождей, днем инициатива перейдет к солнечному и сухому антициклону», — говорится в сообщении погодного центра.

В столичный регион придет жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

В выходные российскую столицу Подмосковье накрыли тучи, в связи с чем в был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Однако ко вторнику тучи рассеются и в Москве установится жаркая погода выше климатической нормы.

«В понедельник в Центральной России жара ощутимо спадет. После ночного прохождения холодного фронта и небольших освежающих дождей, днем инициатива перейдет к солнечному и сухому антициклону», — говорится в сообщении погодного центра.

По данным синоптиков, уже в районе вторника в Москве столбик термометра поднимется до +31 градуса по Цельсию. Аномально жаркая погода сохранится до конца недели.