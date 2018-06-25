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Москву накроет аномальная жара
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Москву накроет аномальная жара 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
«После ночного прохождения холодного фронта и небольших освежающих дождей, днем инициатива перейдет к солнечному и сухому антициклону», — говорится в сообщении погодного центра.
В столичный регион придет жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».
В выходные российскую столицу и Подмосковье накрыли тучи, в связи с чем в был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Однако ко вторнику тучи рассеются и в Москве установится жаркая погода выше климатической нормы.
«В понедельник в Центральной России жара ощутимо спадет. После ночного прохождения холодного фронта и небольших освежающих дождей, днем инициатива перейдет к солнечному и сухому антициклону», — говорится в сообщении погодного центра.
По данным синоптиков, уже в районе вторника в Москве столбик термометра поднимется до +31 градуса по Цельсию. Аномально жаркая погода сохранится до конца недели.
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