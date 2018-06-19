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Почти 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
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Почти 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино, сообщает Агентство «Москва». Спасатели эвакуировали 18 человек.
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