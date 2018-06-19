Ещё
Почти 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Почти 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
Москва24
1 час назад
Комментарии
Фото:
Москва24
Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино, сообщает
Агентство «Москва»
. Спасатели эвакуировали 18 человек.
Москва24: последние новости
Фан-зону ЧМ-2018 официально открыли на Воробьевых горах
В начале следующей недели 30-градусная жара придет в Москву
Жара до 26 градусов ожидается в Москве в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
409
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
65
Россия объявила США торговую войну
489
Украина достала «Газпром»
51
В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже
23
Видео
00:27
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире
Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы
Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение