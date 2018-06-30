В Подмосковье попросили воздержаться от поездок на природу

Подмосковью присвоен четвёртый уровень пожароопасности

Спасатели просят граждан воздержаться от поездок на природу

Местами в Московской области сохранится пожароопасность четвертого класса, пояснили в ведомстве, основываясь на данных прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели призывают жителей Подмосковья временно ограничить свои выезды на природу и быть предельно осторожными с огнем. В частности, не следует разводить костры на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, уточнили в МЧС.

Ранее ГУ МЧС по Москве приняло решение продлить экстренное предупреждение о грозах с градом до 1 июля. Ведомство попросило столичных жителей не парковаться рядом с деревьями.