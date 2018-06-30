Ещё
В Подмосковье попросили воздержаться от поездок на природу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковью присвоен четвёртый уровень пожароопасности 

News.ru 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Спасатели просят граждан воздержаться от поездок на природу
ГУ МЧС России по Московской области предупреждает о высоком уровне пожароопасности в регионе в предстоящие дни.
Местами в Московской области сохранится пожароопасность четвертого класса, пояснили в ведомстве, основываясь на данных прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Спасатели призывают жителей Подмосковья временно ограничить свои выезды на природу и быть предельно осторожными с огнем. В частности, не следует разводить костры на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, уточнили в МЧС.
Ранее ГУ МЧС по Москве приняло решение продлить экстренное предупреждение о грозах с градом до 1 июля. Ведомство попросило столичных жителей не парковаться рядом с деревьями.
News.ru: последние новости
Выдра-оракул дала прогноз на матч 1/8 финала ЧМ Трамвай протаранил автобус с москвичами Грузия и Россия поставляют электроэнергию в Азербайджан
Комментарии  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу175
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа89
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение