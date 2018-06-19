Москву ждет жара и грозы

19 июня температура в Москве может достичь 28 градусов, после обеда пройдут дожди с грозами.

Как сообщили в Центре погоды ФОБОС, через Москву пройдет малоактивный атмосферный фронт, при переменной облачности в послеполуденные часы вероятны кратковременные дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, воздух в Москве прогреется до 26-28 градусов, по области — до 24-29 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Немного понизится атмосферное давление, оно составит 743 миллиметра ртутного столба.