МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в среду

Ветер с порывами до 10 метров в секунду ожидается в Москве днем в среду, 27 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Температура воздуха ночью с 26 июня на 27 июня составит +13… +15 градусов тепла. В центре города воздух прогреется до +20 градусов. Днем температура составит +26… +28 градусов.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северный и северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.