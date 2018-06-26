Ещё
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в среду 

Москва24 26 июня 2018
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Ветер с порывами до 10 метров в секунду ожидается в Москве днем в среду, 27 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Температура воздуха ночью с 26 июня на 27 июня составит +13… +15 градусов тепла. В центре города воздух прогреется до +20 градусов. Днем температура составит +26… +28 градусов.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северный и северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ранее МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Московской области, который сохранится до конца рабочей недели.
Москва24: последние новости
Град и грозовые дожди ожидаются в Москве в выходные Москвичей предупредили о грозах и усилении ветра в выходные Пятница стала самым жарким днем в Москве
Комментарии  Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост устроил бум на полуострове132
Похороны Дементьева обернулись скандалом25
С Керимова сняли все обвинения96
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты144
Россияне рискуют остаться без пенсий87
Видео
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:59
Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду
Общество
03:16
Москвича избили батоном в магазине
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение