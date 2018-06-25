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В Краснодарском крае рабочая неделя начинается с дождей и 33-градусной жары
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В Краснодарском крае рабочая неделя начинается с дождей и 33-градусной жары 

Новая Кубань 25 июня 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июня — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, местами — ливни с градом и грозой. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточное направление, порывы могут усилиться до 12-17 м/c, а в вечерние часы при грозе — до 20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
Кратковременные дожди пройдут и на Черноморском побережье региона. Здесь ветер может усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
В Краснодаре 25 июня облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до 29°С, ночью отметки термометров покажут +21°С. К середине рабочей недели в краевую столицу придет 35-градусная жара.
На Кубани в ближайшие дни ожидается потепление воздуха до +37°С. Местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, ветер с порывами до 17 м/с.
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