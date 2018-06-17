82 человека погибли в Китае из-за стихийных бедствий в мае 2018 года

Пекин, 17 июня / Синьхуа / — Общее число пострадавших от стихийных бедствий в Китае в мае 2018 года составило 11 млн 93 тыс. человек, при этом 82 человека погибли, восемь числятся пропавшими без вести, 66 тыс. человек были экстренно эвакуированы. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Согласно данным, стихийные бедствия привели к разрушению свыше 4 тыс. построек, более 21 тыс. построек были серьезно повреждены, общая площадь пострадавших от бедствий сельскохозяйственных угодий составила 2 млн 35 тыс. га, посевы на 162,5 тыс. га из которых были полностью уничтожены, прямой экономический ущерб составил 10,13 млрд юаней.

Как показывает статистика, в мае текущего года регионы Китая в основном подверглись воздействию шквалистого ветра и града, наводнений, землетрясений и других геологических бедствий. Возникали также засухи, лесные пожары, низкие температуры, заморозки, снегопады и другие стихийные бедствия.

В том числе, в континентальной части Китая было зарегистрировано 11 землетрясений магнитудой 4 и выше, включая два землетрясения магнитудой 5 и выше.

В мае этого года ущерб, нанесенный Китаю стихийными бедствиями, оказался немного меньше, чем в тот же период последних пяти лет. -0-