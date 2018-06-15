Ещё
В Китае прошел дождь из морских звезд и осьминогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае прошел дождь из морских звезд и осьминогов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Падающие с неба морские существа засняты в Китае во время шторма.
Жители Китая опубликовали в Сети необычные фотографии морских обитателей, попавших на сушу после мощного шторма. Инцидент произошел в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает Daily Mail.
Китайские интернет-пользователи показали подписчикам снимки осьминогов и других морских существ. Они падали на лобовые стекла автомобилей и проезжую часть.
«На первый взгляд фото могут показаться невероятными, но морских животных действительно подняли из моря ветры торнадо. Из-за этого они вместе с водой были перенесены на расстояние сотен ярдов или даже миль от моря», — сообщает издание.
Напомним, в прошлом году в Мексике с неба в городе Тампико шел дождь из рыбы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье Москвичам пообещали возвращение тепла Из окон московской больницы за ночь выпали два пациента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста406
Малахов привел Пугачеву в бешенство129
Боярский высказался о пенсионном возрасте1080
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС518
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум352
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение