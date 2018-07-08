«Мир бы треснул пополам» — эксперт рассказал, почему россияне проиграли хорватам

Футбольный эксперт Анатолий Горсков прокомментировал матч между Россией Хорватией и рассказал, почему нашей сборной не удалось выйти в полуфинал Чемпионата.

— Мы благодарны нашей сборной. Но вы просто задумайтесь: проиграли в ¼ по пенальти хорватам. Кому скажи перед началом ЧМ, что такое возможно, человека бы подняли на смех. Сборная добилась того, что в нее опять поверили болельщики, специалисты, тренеры, игроки сами поверили в себя. И это самое большое достижение нашей сборной, кроме того, что она выгнала наших детей во двор играть в футбол. Оценивать игру сборной в матче с Ховартией можно долго, но главное, что мы не дали хорватам сыграть свою игру. Мы навязали им прессинг по всему полю, боролись на каждом участке поля. Хорваты не создали те моменты, которые могли создать у наших ворот. И вдвойне обидно, что оба гола, которые забили в наши ворота, мы принесли себе сами. В первом случае — это потеря в центре поля. Мы увлеклись атакой, получили контратаку. А во втором случае было неписанное футбольное правило о том, что игрок не должен уходить со штанги, когда идет подача углового, пока мяч не покинет штрафную площадь. К сожалению, в обоих случаях мы допустили ошибки и эти два гола мы привезли себе сами. Если бы их не было, возможно, по-другому сложилась бы игра, — говорит эксперт.

Пенальти — это всегда лотерея, отметил Горсков, добавив, что Игорь Акинфеев впервые в своей жизни проиграл ее.

— Ну а некоторым игрокам в ответственный момент не стоит пижонить. Потому что это тот случай, когда надо бить. А кто-то бьет на силу и не попадает, потому что он заслужил право промахнуться тем, что он спас нас в овертайме. Но в любом случае сборная прыгнула выше своей головы и заставила поверить в еще большее чудо, чем мы увидели в матче с Испанией . Но, наверное, фортуна исчерпала свой лимит доверия к нам. Потому что мяч от штанги, когда Акинфеев отразил в пенальти Модрича мог отскочить в поле, а не закончиться в ворота. В конце концов мяч мог в случае удара Виды пройти мимо ворот. Но видно фортуна решила, что полуфинал Англия-Россия — это чересчур для всего мира. Потому что треснул бы он пополам от такого полуфинала, — считает он.

При этом Горсков подчеркнул, что рядом с российскими футболистами хорваты смотрелись бледно и не были похожи на себя. А голы, которые они забили в наши ворота — вовсе не результат их действий, а ошибки сборной РФ.

— Сыграв одну из лучших игр сборной за всю историю России, мы покидаем чемпионат, — заключил эксперт.