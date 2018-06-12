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Москвичей предупредили о непогоде
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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Дождь и гроза с сильным ветром ожидаются в Москве во второй половине дня во вторник, 12 июня. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по городу.
«12 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7—12 м/с, при грозе порывы 17—22 м/с. Будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.
Ранее НСН со ссылкой на Гидрометцентр писала, что тепло в Москву вернётся 12 июня.
При этом 10 июня власти Москвы заявили, что обеспечат хорошую погоду на День России.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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