Москвичей предупредили о непогоде

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Дождь и гроза с сильным ветром ожидаются в Москве во второй половине дня во вторник, 12 июня. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по городу.

«12 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7—12 м/с, при грозе порывы 17—22 м/с. Будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на Гидрометцентр писала, что тепло в Москву вернётся 12 июня.

При этом 10 июня власти Москвы заявили, что обеспечат хорошую погоду на День России