Москвичам вернут лето на один день

Москвичам вернут лето на День России

«В случае неблагоприятного прогноза погоды 10 самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе. Для этого задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12, Ан-26», — сказал он.

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, против слоистых облаков нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности используют жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые тучи.

«Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, «вытягивая» из туч воду. В результате над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, практически сразу начинается сильный дождь. По пути к Москве тучи уже истратят весь «боезапас» и рассеются», — пояснили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков центра «Фобос», в понедельник, 11 июня, а Москве потеплеет до плюс 21-23 градусов благодаря прохождению атмосферного фронта, однако уже 12 июня произойдет смена воздушных масс, в результате чего похолодает до плюс 18-20 градусов. В праздничный день возможны дожди, местами с грозами и порывистым ветром.