Тайфун на юге Китая: есть погибшие

Пять человек погибли и один пропал без вести в результате наводнения в Китае . Его вызвал мощный тайфун, который обрушился на южное побережье страны, сообщает «МИР 24».

Как передает государственная телерадиокомпания CCTV, люди погибли при обрушении дома в городе Юнфу. На него сошел оползень, вызванный проливными дождями.

В некоторых районах — до двух метров воды. Дренажная система не справляется. В ряде районов водой подтоплены подземные переходы, залиты стройплощадки, выходы из метро и автобусные станции.

Синоптики ожидают, что тайфун продолжит терзать юго-восток Китая все выходные.

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