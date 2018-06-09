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Тайфун на юге Китая: есть погибшие
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Тайфун на юге Китая: есть погибшие 

Мир24 2 часа назад
Пять человек погибли и один пропал без вести в результате наводнения в Китае. Его вызвал мощный тайфун, который обрушился на южное побережье страны, сообщает «МИР 24».
Как передает государственная телерадиокомпания CCTV, люди погибли при обрушении дома в городе Юнфу. На него сошел оползень, вызванный проливными дождями.
В некоторых районах — до двух метров воды. Дренажная система не справляется. В ряде районов водой подтоплены подземные переходы, залиты стройплощадки, выходы из метро и автобусные станции.
Синоптики ожидают, что тайфун продолжит терзать юго-восток Китая все выходные.
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