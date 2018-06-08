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Дагестан утопает в дождях — видео
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Дагестан утопает в дождях — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Люди, проживающие в городах Буйнакск и Махачкала, выкладывают в соцсети видео, на которых видно, что из-за обрушившегося ливня горожанам приходится передвигаться по улицам буквально вплавь.
В некоторых районах Буйнакска под водой оказались автомобили.
По информации местных СМИ, сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле. Жители республики были предупреждены о сильных дождях с грозами, которые сохранятся и в последующие дни.
Ранее Пятый канал сообщал, что в четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия марокканской саранчи.
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