Люди, проживающие в городах Буйнакск и Махачкала, выкладывают в соцсети видео, на которых видно, что из-за обрушившегося ливня горожанам приходится передвигаться по улицам буквально вплавь.
В некоторых районах Буйнакска под водой оказались автомобили.
По информации местных СМИ, сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле. Жители республики были предупреждены о сильных дождях с грозами, которые сохранятся и в последующие дни.
Ранее Пятый канал сообщал, что в четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия марокканской саранчи.