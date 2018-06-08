Когда закончится «зеленая зима» и придет лето

Прогноз погоды в Москве с 8 по 15 июня

Погода в Москве наконец-то войдет в резонанс с рабочим графиком горожан. Праздничные три дня выдадутся теплыми и солнечными, а трудовые будни — включая рабочую субботу — отметятся дождями и порывистым ветром.

В пятницу, 8 июня, Москву своим краем заденет очередной циклон, ныряющий с севера. Он принесет с собой новую порцию плотных облаков, которые помешают солнцу прогреть воздух, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». Температура ночью ожидается в пределах +6…+8°С, днем — не выше +15…+17°С. Кроме того, дождливо и ветрено: ночной северо-западный ветер (4-9 м/с) днем сменит направление на юго-западное, усилится до 5-10 м/с и станет порывистым. Если уж и брать с собой зонт, а не дождевик, то отдавать предпочтение либо «ветерану-штормовику», либо кандидату на выброс. Атмосферный фон слегка пониженный, 744 мм рт. ст.

Рабочая суббота, 9 июня, будет не такой дождливой, как пятница, поскольку циклон отдалится от города, но и не полностью соответствующей слогану «сухо и комфортно». Небольшие осадки все же возможны в светлое время суток, а температурный режим будет по-прежнему существенно отставать от средних многолетних значений.

Так, ночью ожидается +3…+5°С (а в области — так и без пяти минут мороз, +1…+6°С), днем же столбики термометров в Москве не поднимутся выше +13…+15°С.

Ветер северо-западный, ночью слабый (1-6 м/с), днем традиционно усилившийся до 5-10 м/с, порывистый. Давление повысится до 747 мм рт. ст.

10 июня, в буквальном смысле долгожданный выходной, небо над столицей расчистится, осадки практически прекратятся, но из-за западного ветра (2-7 м/с) прогрев воздуха окажется ограничен. Ночью переменная облачность, без осадков, температура +5…+7°С, по области +3…+8°С. Днем местами возможен кратковременный дождь, термометры покажут +14…+16°С, по области +12…+17°С. Атмосферный фон оптимальный, 746 мм рт. ст.

Прекрасный день советуем провести, сходив на одну из бесплатных экскурсий в рамках фестиваля «День России . Московское время». В частности, в воскресенье участникам расскажут все о поэтессе Анне Ахматовой . 11 июня можно будет посетить места, связанные с поэтом Владимиром Маяковским (в этом году, кстати, отмечается 125-летие со дня его рождения), а во вторник гиды поведают, что хотел, но не смог вывезти Наполеон Бонапарт из Москвы в Париж во время Отечественной войны 1812 года.

Во второй день праздничных выходных, 11 июня, антициклон сделает погоду в столичном регионе сухой и солнечной. Температура воздуха в понедельник будет расти и вплотную приблизится к климатической норме. На всякий случай, напоминаем измученным синоптическими капризами москвичам, что это за норма: ночью +11…+16°С, днем +21…+26°С, ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон совсем чуть-чуть превышает норму (748 мм рт. ст.).

Идиллию подпортит временами моросящий дождь, но россиян даже египетские акулы не способны остановить, когда дело доходит до возможности позагорать и искупаться — куда уж там каким-то падающим с неба каплям воды.

В День России Москву ждет балтийское вторжение. Спокойно, расчехлять «Искандеры» не придется. Речь о теплом секторе балтийского циклона, и нет, это не кодовое обозначение секретного оружия. 12 июня, во вторник, синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ночная температура +8…+13°С, днем +18…+23°С, ветер юго-западный, 5-10 м/с, давление нормальное, 745 мм рт. ст.

Празднование Дня России в этом году было перенесено с Тверской улицы в столичные парки, это связано с требованиями FIFA, что, пожалуй, и к лучшему: можно выбрать площадку по вкусу и не отвоевывать себе место на ней локтями. Если только, конечно, такие движения не предусмотрены на танцевальных мастер-классах, которые пройдут на всех площадках фестиваля. Они будут посвящены разным эпохам нашей страны, от «ревущих 20-х» до «лихих 90-х». Также в парках пройдут концерты, причем, артистов, которых не часто увидишь вне клубов или стадионов: например, в «Царицыно» выступят ветераны экстремального диско Pep-See и проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова Optimystica Orchestra. В парке Победы на Поклонной горе сыграет «Хоронько оркестр», характеризующий свой стиль как «джаз-кабаре» (после обещают дискотеку 90-х), а ретро-коллектив стиляг ВИА «Пролетарское танго» займет сцену Бабушкинского парка.

По «Музеону» в это время будут бродить шестеро гитаристов-трубадуров, радующих посетителей парка импровизациями, а с 18.00 там начнется театральный эксперимент «Вечное движение» по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Нельзя не упомянуть и об основателях и, кажется, единственных адептах стиля «политбюрок» — группе «Громыка», которая выступит в парке «Кузьминки». Компанию им составят «Маша и медведи», ансамбль «Юность» и Игорь Григорьев с группой «Аттракцион».

13 июня, в первый рабочий день короткой рабочей недели влияние циклона с северо-запада на погоду в столичном регионе усилится. Облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Но при этом станет теплее: ночью +11…+16°С (это, напомним, по меркам субботы считалось дневной температурой), в светлое время суток воздух прогреется до +21…+26°С.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон резко понизится до 737 мм рт. ст., вызывая у метеозависимых людей скорее желание полежать на диванчике, нежели штурмовать карьерную лестницу.

В четверг, 14 июня, Москва окажется в тыловой части уходящего на восток циклона. Это значит, что дожди постепенно прекратятся, из-за облаков появится солнце, но температура воздуха заметно понизится. Купальные костюмы придется отложить: ночью +8…+13°С, днем +15…+20°С. Плюс достаточно неприятный северо-западный ветер (5-10 м/с). Давление на пару пунктов выше нормы, 748 мм рт. ст. Что ж, надеемся, в этот день Москва достойно себя покажет не только в плане погоды, а ветер никак не повлияет на траекторию футбольного мяча.