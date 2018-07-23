Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 июля

Подробности от Карельского гидрометцентра.

Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24+26.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер юго-восточный. Температура воздуха +23+28.

В Костомукше до +26, переменная облачность, дождь, гроза.

В Сегеже до +23, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Сортавале до +22, пасмурно, сильный дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.

По материалам: ptzgovorit.ru