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Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 июля
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Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 июля 

Карельские вести 23 июля 2018
Фото: Карельские вести
Подробности от Карельского гидрометцентра.
Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24+26.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер юго-восточный. Температура воздуха +23+28.
В Костомукше до +26, переменная облачность, дождь, гроза.
В Сегеже до +23, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Сортавале до +22, пасмурно, сильный дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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