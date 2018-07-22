Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 июля

Подробности от Карельского гидрометцентра.

Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха +25+27.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами по западным и южным районам ливни, грозы. Ветер юго-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха +24+29.

В Костомукше до +23, переменная облачность, дождь, гроза.

В Сегеже до +25, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Сортавале до +21, пасмурно, сильный дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.

По материалам: ptzgovorit.ru