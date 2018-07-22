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Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 июля
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Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 июля 

Карельские вести 22 июля 2018
Фото: Карельские вести
Подробности от Карельского гидрометцентра.
Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха +25+27.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами по западным и южным районам ливни, грозы. Ветер юго-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха +24+29.
В Костомукше до +23, переменная облачность, дождь, гроза.
В Сегеже до +25, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Сортавале до +21, пасмурно, сильный дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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