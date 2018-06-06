Омичи в мае дышали чистым воздухом 

В Омске в мае этого года не было превышения нормы загрязнения воздуха, определила передвижная эколаборатория.
В мае было совершено девять выездов передвижной экологической лаборатории в разные районы города, взяты пробы воздуха, сообщает портал правительства Омской области. По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже предельно допустимого.
Как пояснили в пресс-слубже министерства природных ресурсов и экологии Омской области, благоприятному состоянию воздуха способствовали метеорологические условия — сильный ветер, атмосферные осадки, обеспечивающие рассеивание примесей.
Напомним, передвижная эколаборатория приобретена для Омской области «Газпромом».