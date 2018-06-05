В Забайкалье нечем дышать. Воздух оказался самым вредным в России

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян за прошлый год. В ходе проведенного исследования выяснилось, что по сравнению с другими регионами, воздух Забайкальского края — самый грязный. Там зарегистрировано 4,97% проб воздуха. В итоге, согласно документу, Забайкалье стало лидером по превышению предельно допустимой среднесуточной концентрации вредных веществ в атмосфере. При этом по предельно допустимой разовой концентрации отравляющих веществ Забайкальский край занял третью позицию по стране — за последние два года зафиксировано снижение показателя на 75%.

По мнению специалистов «возникновения и развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов для здоровья человека зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности вдыхания». При этом проживая в столь неблагоприятных условиях жители могут подвергаться хроническому низкодозовому воздействию токсикантов. Авторы доклада также отмечают, что за последние несколько лет при этом «наблюдалось стабильное улучшение показателей качества атмосферного воздуха». В частности доля проб с превышением предельно допустимой концентрации снизилась в 1,9 раза.