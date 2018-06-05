Ещё
В Забайкалье нечем дышать. Воздух оказался самым вредным в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье нечем дышать. Воздух оказался самым вредным в России 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты Роспотребнадзора опубликовали доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян за прошлый год. В ходе проведенного исследования выяснилось, что по сравнению с другими регионами, воздух Забайкальского края — самый грязный. Там зарегистрировано 4,97% проб воздуха. В итоге, согласно документу, Забайкалье стало лидером по превышению предельно допустимой среднесуточной концентрации вредных веществ в атмосфере. При этом по предельно допустимой разовой концентрации отравляющих веществ Забайкальский край занял третью позицию по стране — за последние два года зафиксировано снижение показателя на 75%.
По мнению специалистов «возникновения и развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов для здоровья человека зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности вдыхания». При этом проживая в столь неблагоприятных условиях жители могут подвергаться хроническому низкодозовому воздействию токсикантов. Авторы доклада также отмечают, что за последние несколько лет при этом «наблюдалось стабильное улучшение показателей качества атмосферного воздуха». В частности доля проб с превышением предельно допустимой концентрации снизилась в 1,9 раза.
Напомним, что в середине мая в Омске начала работать передвижная экологическая лаборатория, которая способна в сжатые сроки выявить загрязнение атмосферного воздуха.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Штормовое предупреждение: на Башкирию обрушится снег с дождем Лето в столице: на Уфу обрушился мощный град На Южном Урале выпал град размером с орех
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия156
Путин оценил возврат Крыма Украине764
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»191
Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ30
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой33
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение