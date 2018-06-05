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20 тысяч жителей в Гуанси на юге Китая пострадали от ливневых дождей
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20 тысяч жителей в Гуанси на юге Китая пострадали от ливневых дождей 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Наньнин, 5 июня /Синьхуа/ — Из-за шедших два дня сильных дождей во многих районах Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ произошли наводнения, от чего на данный момент пострадали более 20 тысяч жителей. Об этом сообщило местное управление гражданской администрации.
По состоянию на 15:50 понедельника из затопленных районов были экстренно эвакуированы 50 человек, пострадало 0,52 тыс. га посевов, рухнули шесть жилых строений.
По прогнозу синоптиков, в ряде районов Гуанси сильные дожди в ближайшие два дня продолжатся. -0-
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