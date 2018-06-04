Южную Осетию ждет шестидневная рабочая неделя

ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik . В Южной Осетии в связи с Днем России объявлены выходные дни 11 и 12 июня, сообщили Sputnik в администрации президента РЮО. Таким образом жители республики будут отдыхать три дня подряд — воскресенье, понедельник и вторник (10,11 и 12 июня).

Выходной день в понедельник был перенесен с субботы, 9 июня, в связи с чем текущая рабочая неделя в Южной Осетии станет шестидневной.

День России является одним их самых молодых государственных праздников, он берет начало в 1990 году, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. В Южной Осетии дата считается выходным днем с 2005 года.