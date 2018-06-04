Ещё
А ряде районов Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

А ряде районов Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода было зафиксировано ночью 4 июня в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, сообщили в «Мосэкомониторинге» в понедельник.
"Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
В «Мосэкомониторинге» пояснили, что это связано с кратковременным ухудшением условий рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.
По состоянию на 9.00 мск максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Отмечается, что 5 июня метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
РИА Новости: последние новости
В Москве ожидается до 15 градусов тепла Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье Первая летняя ночь в Москве стала самой холодной за 80 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга332
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской374
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым13
Умер Леонид Неведомский15
Путин успокоил Евросоюз152
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
В мире Прибалтика
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:03
Забита последняя свая Крымского моста
Общество Недвижимость
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение