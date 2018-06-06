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В Смоленской области ожидаются заморозки до двух градусов
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В Смоленской области ожидаются заморозки до двух градусов 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Спасатели предупреждают о заморозках до двух градусов на территории Смоленской области 6 июня, сообщает региональное управление МЧС.
"Завтра, 6 июня, на территории Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. Утром в отдельных районах на почве слабые заморозки до —2°С", — говорится в сообщении.
Сейчас в Смоленской области 14 градусов тепла.
Спасатели отмечают, что майские заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных культур и цветущих плодово-ягодных растений, они могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
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