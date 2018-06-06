В Смоленской области ожидаются заморозки до двух градусов

"Завтра, 6 июня, на территории Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. Утром в отдельных районах на почве слабые заморозки до —2°С", — говорится в сообщении.

Сейчас в Смоленской области 14 градусов тепла.

Спасатели отмечают, что майские заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных культур и цветущих плодово-ягодных растений, они могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.

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