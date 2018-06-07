МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье по ночам и утрам 9-11 июня

В ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня в Московской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе — минус 2-0 градусов», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.