Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 20 рейсов.
«Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Отметим, что в аэропорту Внуково четыре рейса задержано, в Домодедово один рейс задержали и пять отменили, в Шереметьево пять рейсов задержано.
Фото © Алексей Сальников / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов появились сначала на Москва Меняется.