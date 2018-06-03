В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 20 рейсов.

«Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы », — говорится в сообщении.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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