Ещё
В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов 

Москва меняется 18 минут назад
Фото: Москва меняется
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 20 рейсов.
«Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Отметим, что в аэропорту Внуково четыре рейса задержано, в Домодедово один рейс задержали и пять отменили, в Шереметьево пять рейсов задержано.
Фото © Алексей Сальников / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла Ожидается теплая погода с порывистым ветром 2 июня В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича136
Погибли двое военных Северного флота118
Австрия закроет небо из-за Путина734
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой193
Поклонскую взбесила княгиня Романова311
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
01:39
Поклонскую взбесила княгиня Романова
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение