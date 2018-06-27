Москвичам пообещали жару

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В Московском регионе в среду ожидается до 28 градусов тепла 

ТАСС 27 июня 2018
Фото: ТАСС
Без осадков и до 28 градусов жары ожидается в среду в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении. //м.
Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 15-17 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов, по области — до 12. Осадков не ожидается.
В Подмосковье в среду днем — до 28 градусов жары, ночью — от 12 до 17 градусов.
Гидрометцентр объявил на 27 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.
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