Москвичам пообещали жару

В Московском регионе в среду ожидается до 28 градусов тепла

Без осадков и до 28 градусов жары ожидается в среду в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении. //м.

Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 15-17 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов, по области — до 12. Осадков не ожидается.

Подмосковье в среду днем — до 28 градусов жары, ночью — от 12 до 17 градусов.

Гидрометцентр объявил на 27 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.