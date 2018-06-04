Началась засуха: в Крыму ввели режим ЧС

В четырех районах Крыма из-за засухи ввели режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 июня. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой в четырех районах республики. Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте крымского правительства.

"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском районах Республики Крым в результате засухи в период вегетации сельскохозяйственных культур в 2018 году ввести с 9:00 2 июня 2018 года режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в тексте.

Министерству сельского хозяйства республики до 30 июня поручено направить в Министерство сельского хозяйства РФ пакет документов для принятия решения о выделении из федерального бюджета средств на компенсации аграриям ущерба, полученного в результате ЧС.

Ранее пресс-служба минсельхоза Крыма сообщала, что агарии региона в 2018 году, по предварительным прогнозам, соберут 800 тыс. тонн зерновых — вдвое меньше, чем в прошлом году, что связано с засухой.

Из-за засухи в Крыму предварительно пострадало 100 тыс. га посевов, в основном озимых культур, ориентировочный ущерб составляет более 1 млрд рублей. Минсельхоз региона сообщал, что из общей площади озимых (439,3 тыс. га) в хорошем состоянии находятся всего 11%, в удовлетворительном — 46%, слабых и изреженных — 42%. Такое состояние озимых обусловлено сухой осенью, не позволившей в оптимальные сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой, поясняли в ведомстве.