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Началась засуха: в Крыму ввели режим ЧС
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В четырех районах Крыма из-за засухи ввели режим ЧС 

ТАСС 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой в четырех районах республики. Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте крымского правительства.
"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском районах Республики Крым в результате засухи в период вегетации сельскохозяйственных культур в 2018 году ввести с 9:00 2 июня 2018 года режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в тексте.
Министерству сельского хозяйства республики до 30 июня поручено направить в Министерство сельского хозяйства РФ пакет документов для принятия решения о выделении из федерального бюджета средств на компенсации аграриям ущерба, полученного в результате ЧС.
Ранее пресс-служба минсельхоза Крыма сообщала, что агарии региона в 2018 году, по предварительным прогнозам, соберут 800 тыс. тонн зерновых — вдвое меньше, чем в прошлом году, что связано с засухой.
Из-за засухи в Крыму предварительно пострадало 100 тыс. га посевов, в основном озимых культур, ориентировочный ущерб составляет более 1 млрд рублей. Минсельхоз региона сообщал, что из общей площади озимых (439,3 тыс. га) в хорошем состоянии находятся всего 11%, в удовлетворительном — 46%, слабых и изреженных — 42%. Такое состояние озимых обусловлено сухой осенью, не позволившей в оптимальные сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой, поясняли в ведомстве.
Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщал, что наиболее сложная ситуация из-за засухи наблюдается в Красногвардейском, Советском, Первомайском и Нижнегорском районах. Еще два района — Красноперекопский и Джанкойский — готовят документы для объявления ЧС, отметили в пресс-службе.
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