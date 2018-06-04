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В Печатниках уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 3 раза
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В Печатниках уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 3 раза
Говорит Москва
8 часов назад
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Этой весной самый серьёзный выброс сероводорода произошёл 21 марта. В Косине-Ухтомском норма этого вещества была превышена в 8 раз, передаёт
«Интерфакс»
.
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