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Превышение уровня сероводорода зафиксировано в Печатниках
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Превышение уровня сероводорода зафиксировано в Печатниках 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосэкомониторинге. В ночь на 2 июня на юго-востоке Москвы уровень сероводорода превышал норму почти в 3 раза.
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