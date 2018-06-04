Содержание сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысило норму в 2,5 раза

МОСКВА , 4 июня. / ТАСС /. «Мосэкомониторинг» в ночь с 3 на 4 июня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на юго-востоке столицы. Это следует из данных, представленных на сайте экологической службой в понедельник.

В районе Печатники произошел скачок содержания сероводорода в воздухе: 3 июня в 23:00 мск автоматическая станция контроля воздуха «Мосэкомониторинга» обнаружила отклонения от нормы в 2,5 раза. Данные получены со станции экомониторинга «Гурьянова», контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора.

Ранее «Мосэкомониторинг» сообщал о многократных превышениях концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы. В ночь с 1 на 2 июня содержание сероводорода, по данным этой же станции, превысило норму в 2,9 раза. В ночь с 21 на 22 мая в Косино-Ухтомском районе и в Новокосине автоматические станции контроля воздуха фиксировали предельно допустимую разовую концентрацию сероводорода с превышением в 3,8 и 1,8 раза соответственно.