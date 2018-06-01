Июнь прикинется апрелем

Первая неделя этого лета не готовит москвичам серьезных катаклизмов, ураганов и сильных дождей. Но на этом хорошие новости заканчиваются: погода в ближайшие дни будет ясной, но прохладной, соответствующей климатическим нормам апреля, а не июня.

Май немного порадовал солнечными и необычно жаркими днями, но под конец испортил все впечатление шквалистым ветром и похолоданием. Похожая ситуация будет наблюдаться и в первый день календарного лета, рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос». В ночь на пятницу, 1 июня, ожидается +5…+7°C, местами заморозки, днем же столбик термометра поднимется максимум до +14…+16°C. Без осадков, малооблачно, ночью ветер западный, 1-6 м/с, днем он немного «сдвинется» к северо-западу и усилится до 8 м/с. Атмосферный фон высокий, 752 мм рт. ст.

В этот день в лесопарках и заказниках Москвы стартует экомарафон «Зеленая неделя», который продлится до 9 июня. Взрослые москвичи и дети смогут вместе поработать на фермах, наблюдать за животными и птицами и послушать лекции о природе. В некоторых парках состоятся совместные велопрогулки, а в парке «Кузьминки» москвичи смогут поупражняться в плоггинге — то есть прогуляться или пробежаться по лесу и заодно помочь в сборке мусора. Говорят, что в Европе такие занятия спортом становятся все более популярными, ну а нам в России они уже давно известны под названием «субботники». И не забывайте, что в этот день в московских парках стартуют бесплатные занятия йогой. Так что после лекции про птиц можно настроить себя на гармонию с миром в позе лотоса. Главное — не стучать слишком громко зубами.

Суббота, 2 июня, в столице пройдет без осадков. Минимальная температура по Москве составит +9…+11°C, северо-западный ветер (до 6 м/с), так что если хотите не только видеть ночь, но и гулять всю ночь до утра, не забудьте утеплиться.

Зато днем первый летний выходной порадует нас потеплением: атлантические воздушные массы прогреют город до +23…+25°C, а дачники могут рассчитывать и на +26°C.

Ветер восточный, 1-6 м/с, давление понизится до нормального уровня в 745 мм рт. ст.

Поскольку ветер обещает быть не сильным, то он не помешает перелистывать страницы книг на Красной площади во время книжного фестиваля, который стартовал 31 мая и продлится все выходные, а 6 июня на один день переместится на Пушкинскую площадь. Посетители смогут встретиться с современными писателями, побывать на презентации их работ, посмотреть книжные новинки. На главной сцене актеры исполнят произведения Бродского, Вознесенского, Пастернака и многих других поэтов, там же пройдет финал конкурса чтецов. В общем, для всех, кто сходит с ума от запаха печатной книги или просто искренне любит литературу — обязательно к посещению.

Погода в воскресенье, 3 июня, окажется переменчивой. Ночью без осадков, +11…+13°C, а вот днем из-за близости атмосферных фронтов местами прошумят короткие дожди, но зато температура вернется в рамки климатической нормы: +22…+24°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон продолжит понижаться и составит в этот день 740 мм рт. ст.

В начале новой недели, 4 июня, из-за циклона, нависшего над Москвой, погода будет неустойчивой, но по сезону теплой. Ура, хотя бы небесная канцелярия выполняет свои обещания! Так, ночью +11…+16°C, днем воздух прогреется +21…+26°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Временами ожидаются дожди, а давление рухнет — иного слова и не подобрать — до 733 мм рт. ст.

В общем, в понедельник, скорее всего, можно также смело прогнозировать всеобщую сонливость, даже если выходные были проведены совсем не бурно.

Вторник, 5 июня, также не порадует москвичей ясной и устойчивой погодой, еще и похолодает. В ночное время синоптики обещают +7…+12°C, днем максимум +16…+21°C. Облачно, днем дожди, а учитывая северо-западный ветер, усилившийся до 5-10 м/с, лучше предпочесть дождевик зонту и вспомнить о мерах безопасности (под деревьями не прятаться, рекламные щиты и ржавые конструкции времен царя Гороха — обходить стороной). Атмосферный фон по-прежнему в районе плинтуса, то есть 735 мм рт. ст.

6 июня, среда, имеет все шансы получит приз в номинации «самая мерзкая погода недели». Циклон уйдет на восток, а Москва окажется в его тыловой части, посему ожидаются дожди и похолодание. Ночная температура будет соответствовать показателям вторника (+7…+12°C), а вот аналоги дневной температуры, пожалуй, найдутся лишь в минувшем апреле: +11…+16°C. Так что не спешите убирать далеко куртки. Давление повысится до почти приемлемых 742 мм рт. ст. Но и это еще не все.

Синоптики пообещали также северо-западный ветер (7-12 м/с), а это уже на грани между «неприятно» и «может представлять опасность».

Не шквал, не шторм и уж тем более не ураган, но все же осторожность никогда не помешает.

Четверг, 7 июня, в Москве наступит северное лето, как мы его себе представляем. Антициклон обеспечит повышенное давление (752 мм рт. ст.) и сухую, солнечную, но прохладную погоду. Так, ночью в столице ожидается +6…+11°C, днем +13…+18°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый, так что если уже решили устроить хюгге-вечерок со свечами, тренируя дикцию на названиях исландских вулканов, следите за пожарной безопасностью.

8 июня, пятница, будет прохладной и дождливой. Ну как дождливой — метеорологи вежливо формулируют это как «без существенных осадков», но «с высокой вероятностью выпадения небольших локальных дождей». Что касается температуры, то ночью будет всего лишь +5…+10°C, а днем — не выше +13…+18°C. Ветер северо западный, 5-10 м/с, порывистый, атмосферный фон снизится по сравнению с предыдущим днем, но все равно останется слегка выше нормы: 749 мм рт. ст.