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Первая летняя ночь побила многолетний рекорд
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Первая летняя ночь в Москве стала самой холодной с 1948 г. 

Агентство «Москва» 1 июня 2018
Фото: ТАСС
В Москве и Подмосковье прошедшая ночь оказалась рекордно холодной. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Первая летняя ночь в столичном регионе оказалась очень холодной. И хотя заморозки в воздухе наблюдались лишь на станции Черусти, минимальная температура воздуха на ряде станций Москвы и Подмосковья побила рекорд. Даже в центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры, он составил 6,5 градуса, против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 г. оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градусов. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА — 4,5 градуса», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в Подмосковье рекордно холодная ночь зафиксирована в Черустях, где было минус 1,7 градуса. Отмечается, что до этого года, 1 июня минимальная температура воздуха ни на одной из метеостанций не была отрицательной.
«Рекордно холодно в ночь на 1 июня было в Истре и Волоколамске, но здесь в воздухе заморозка не было», — заключили синоптики.
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