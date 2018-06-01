Первая летняя ночь побила многолетний рекорд

Первая летняя ночь в Москве стала самой холодной с 1948 г.

Москве и Подмосковье прошедшая ночь оказалась рекордно холодной. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Первая летняя ночь в столичном регионе оказалась очень холодной. И хотя заморозки в воздухе наблюдались лишь на станции Черусти, минимальная температура воздуха на ряде станций Москвы и Подмосковья побила рекорд. Даже в центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры, он составил 6,5 градуса, против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 г. оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градусов. Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура и на станции ТСХА — 4,5 градуса», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Подмосковье рекордно холодная ночь зафиксирована в Черустях, где было минус 1,7 градуса. Отмечается, что до этого года, 1 июня минимальная температура воздуха ни на одной из метеостанций не была отрицательной.

«Рекордно холодно в ночь на 1 июня было в Истре и Волоколамске, но здесь в воздухе заморозка не было», — заключили синоптики.