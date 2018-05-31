Воздух в Курской области стал грязнее

По данным Курскстата, в 2017 году в атмосферный воздух области поступило 39.8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 1 тыс. тонн больше, чем в 2016 году

По словам специалистов, основными загрязнителями атмосферы стали предприятия, занятые добычей полезных ископаемых (22.0% от общего объёма выбросов), предприятия, занятые транспортировкой и хранением (20.2%) и предприятия, занятые в обрабатывающих производствах (19.0%).

В 2017 году количество вредных веществ, выброшенных в воздух без очистки, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1.8 тыс. тонн и составило 37.9 тыс. тонн. Из поступивших на очистные сооружения загрязняющих веществ уловлено и обезврежено 95.5%.