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МЧС выступило с обращением к москвичам
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МЧС выступило с обращением к москвичам 

Рамблер 1 час назад
Днем в среду, 30 мая, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщается в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте столичного управления МЧС РФ.
В МЧС отметили, что в городе будет ветрено до 22:00 30 мая.
Спасатели посоветовали переждать непогоду в «капитальном строении», обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не прятаться под деревьями.
Автомобиль стоит припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве 30 мая будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. По данным синоптиков, ветер с порывами до 17-22 метров в секунду ожидается в столичном регионе с 30 мая до середины ночи 31 мая.
При этом 30 мая станет самым теплым днем на этой неделе. В среду воздух прогреется до 26-27 градусов. Ночью температура опустится до 15 градусов тепла из-за холодного атмосферного фронта. В ночь на 1 июня может похолодать до нуля градусов, днем будет не выше плюс 12-17 градусов.
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