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Москвичей предупредили о сильном ветре 30 мая
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Москвичей предупредили о сильном ветре 30 мая 

Москва24 23 часа назад
Фото: m24.ru
МЧС предупредило жителей столицы о сильном ветре в среду, 30 мая. Днем порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Автомобиль лучше не оставлять рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
По прогнозам синоптиков, ветер в столичном регионе может усилиться до 22 метров в секунду с 30 мая до середины ночи 31 мая. Через территорию ЦФО с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Кроме того, в среду ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки оно упадет на 15 единиц. Такое понижение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 31 мая Гидрометцентр предупредил о ветре до 22 м/с в столичном регионе 30 мая Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления в среду
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