Москвичей предупредили о сильном ветре 30 мая

МЧС предупредило жителей столицы о сильном ветре в среду, 30 мая. Днем порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Автомобиль лучше не оставлять рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

По прогнозам синоптиков, ветер в столичном регионе может усилиться до 22 метров в секунду с 30 мая до середины ночи 31 мая. Через территорию ЦФО с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Кроме того, в среду ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки оно упадет на 15 единиц. Такое понижение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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