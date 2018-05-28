Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 13:00 28.05.2018 года

Вблизи автотрасс по данным на 13:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — до 0,1 ПДКм.р.

Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.

29.05.2018 в ночные и ранние утренние часы ожидается ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. Днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.