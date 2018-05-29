На Москву идет шторм

Последние дни весны и начало лета огорчат москвичей внезапным похолоданием и штормовым ветром. Из-за ожидающихся сильных порывов (до 22 м/с) синоптики даже объявили в столице «желтый» уровень погодной опасности. Что касается температуры, то в ночь на первый день календарного лета она упадет до ноля.

Лето забыло, что оно лето. Да и весна решила отступать в миноре. Жара, к которой москвичи уже так привыкли за этот май, в середине этой недели отступит — если не убежит. Синоптики предупредили, что последняя на ближайшее время короткая волна тепла ждет горожан 29 и 30 мая. Во вторник +21…+23°С, а в среду будет совсем жарко, +26…+28°С. Правда, вместе с теплом придет и сильный ветер.

31 мая, в четверг, в столице резко похолодает: например, ночью ожидается не теплее +5°С, а днем — максимум +13…+15°С. Сильный ветер сохранится. Из-за шквалистого ветра 30 и 31 мая в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«В связи с выходом глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России 30 мая в северной половине Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с. Днем 30 мая и 31 мая через территорию округа с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с ожидается днем 30 мая, ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая», — говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Скандинавский циклон, запустив в Москву воздух с Гренландии, охладит начало столичного лета. По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 июня воздух остынет до ноля, по области вероятны заморозки. Днем же он вряд ли прогреется выше +8…+13°С. Такие показатели на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, констатируют метеорологи.

Второй день лета будет не сильно теплее: такая же ночь, днем — максимум +11…+16°С. Ветер ослабеет, дождей в эти два дня не ожидается.

Отметим, что сильный ветер, зачастую приводящий к большим разрушениям, за последние годы в Москве стал едва ли не привычным явлением. Так, 21 апреля на город и область обрушился шторм с порывами ветра до 30 м/с. Пострадали 20 человек, погибли два человека в столице (12-летняя школьница и 84-летняя пенсионерка) и один мужчина в Подмосковье. 48 подмосковных населенных пункта были обесточены, в столице упало несколько сотен деревьев.

Ровно год назад, 29 мая, по Москве прошли сильнейшие порывы ветра, которые по последствиям можно сопоставить со смерчем. Он привел к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. Порывы ветра в тот день составляли примерно 30 м/с. Также прошла гроза, дождь и местами град.

Штормовой ветер ровно год назад унес жизни 12 человек в Москве и шести — в Подмосковье. Еще примерно 200 жителей столицы и области пострадали. Среди основных ранений были ушибы, ссадины, переломы и черепно-мозговые травмы. Несколько человек в результате разгула стихии получили травмы позвоночника, живота и груди. В большинстве случаев причиной для этого были падения деревьев, конструкций автобусных остановок, рекламных баннеров и телевизионных антенн.

Множественные разрушения были зафиксированы тогда в Москве. 27 тыс. деревьев были вырваны с корнем.

Почти у 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий были повреждены крыши, ветер сломал 61 рекламный щит и 135 опор уличного освещения. Кроме того, повреждены оказались более 2 тыс. автомобилей.

Пострадал в тот день и метрополитен. Так, на Филевской линии, на открытой линии, примерно на 35 минут два перегона остановили свое движение. Причиной тому было падение трех деревьев на пути. Входы на станции «Филевский парк» и «Пионерская» были временно закрыты. В течение более 45 минут поезда Московского центрального кольца ходили с увеличенным интервалом и не останавливались на станциях «Балтийская» и «Коптево». Движение восстановили, когда поваленные деревья убрали с путей. 130 электричек и 23 пассажирских поезда дальнего следования из-за погодных условий серьезно задержались на Московской железной дороге.

30 июня прошлого года на столицу вновь обрушился настоящий шторм: за одни сутки в городе выпало 84% месячной нормы осадков (65 мм). Два человека погибли и 22 пострадали. В московских аэропортах задержали более 300 рейсов и свыше 30 отменили.