Длинная рабочая неделя ждет нижегородцев накануне Дня города

— Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной — с понедельника, 4 июня по субботу, 9 июня, включительно. Выходной день со следующей субботы перенесен на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник», — сказал в понедельник «Интерфаксу» представитель ведомства.

Нижегородцы 12 июня отмечают не только День России, но и День города. Правда, выходных им за это не прибавят. Следующие длинные выходные ожидают нас на День народного единства. Тогда мы будем отдыхать с с 3 по 5 ноября